Şırnaklı gençlerin şaşırtan dansı Beytüşşebap ilçesinde gençlerin düğünde ilginç dansı görenleri hayrete düşürdü.

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İHA

Şırnak'in Beytüşşebap ilçesine bağlı Boğazöğren köyünde bir düğünde ilginç görüntüler ortaya çıktı. Gençler, yabancı şarkılar eşliğinde dans etmeleri geceye damga vurdu.

İLGNÇ DANSLA ŞAŞIRTTILAR

İki gün iki gece süren düğünde düğün bitiminde dans ederek kapatanlar saatlerce ilginç gösteriler yaptı.

Bışar Zirek, düğün sonrası olmazsa olmazları dans olduğunu söyledi. Zirek, "Düğünlerde sürekli böyle yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Tek aktivitemiz düğünlerimiz" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)