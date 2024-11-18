Şırnak'ta elektrikte kayıp kaçak oranı yüzde 34'e düştü

AA & Ensonhaber

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki altı ilde elektrik dağıtım hizmeti sunan Dicle Elektrik, bölgenin enerji altyapısını güçlendirmek için yatırımlarına aralıksız devam ediyor. Şirketin yaptığı açıklamada, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, 2013 yılındaki özelleştirme sonrası düzenli bakım ve altyapı çalışmalarıyla enerji arz güvenliğini artırdıklarını belirtti. Arvas, şehir genelinde kesintisiz ve verimli enerji hizmeti sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

YÜZDE 71 KAYIP KAÇAK ORANI, YÜZDE 34'DE DÜŞÜRÜLDÜ

Şehir merkezlerinde elde edilen başarıyı kırsal ve tarımsal sulama alanlarına taşımak için yoğun bir çaba harcadıklarını söyleyen Arvas, kapsamlı altyapı yatırımları ve kayıp kaçakla mücadele çalışmaları sayesinde, 2016 yılında yüzde 71 olan kayıp kaçak oranının yüzde 34’e düşürüldüğünü dile getirdi. Hedeflerinin bu oranı Türkiye ortalamasının altına çekmek olduğunu belirten Arvas, şunları söyledi:

Geliştirdiğimiz projelerle enerji kayıplarını azaltarak bölge ekonomisine ciddi katkılar sunduk. Aynı zamanda kayıt dışı tüketimin neden olduğu ekonomik kayıpları minimize ederek sürdürülebilir bir enerji altyapısı oluşturmayı başardık. 3K olarak adlandırdığımız ‘kaliteli, kayıpsız ve kesintisiz’ enerji hedefi doğrultusunda kayıp kaçak oranlarını yüzde 8 seviyelerine kadar indirdik. Şırnak’a özelleştirme sürecinden bu yana 4,5 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik ve enerji altyapısını güçlendirme yolunda büyük ilerleme kaydettik

ŞEBEKELER MODERNİZE EDİLDİ

Arvas, yatırımlarda en büyük payın, enerjinin etkin bir şekilde dağıtılmasını sağlamak amacıyla şebeke projelerine ayrıldığını belirterek, modern sayaç sistemleri, modüler hücreler ve destekleyici tesislerin bu kapsamda hayata geçirildiğini vurguladı. Modern aydınlatma sistemleri gibi yenilikçi uygulamalarla, şehrin enerji altyapısının modernize edilmesine yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade etti.

Tarımsal sulama sezonunda yaşanan kayıt dışı elektrik kullanımının ciddi bir yük oluşturduğunu ve bu durumun uzun süreli kesintilere neden olduğunu belirten Arvas, şehir merkezlerindeki kayıp kaçak oranlarını düşürdükleri gibi kırsal alanlarda da aynı başarıyı hedeflediklerini söyledi.

Arvas, sözlerini şöyle tamamladı: