Şırnak'ta tartıştığı yakınları sokak ortasında darbetti

DHA

Şırnak'ta sokak ortasında vahşet..

Akşam saatlerinde, Silopi ilçesi Dörtyol servis durağı mevkiinde meydana gelen olayda, sokakta karşılaşan A.S. ile yakınları arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

DARBEDİP KAÇTILAR

Tartışmanın büyümesiyle yakınları, A.S.’yi darbedip yaraladı. Şüpheliler kaçarken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Aldığı darbelerle baygınlık geçiren A.S., ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.