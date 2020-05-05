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    Şırnak'ta yaşayan adam kendi kayığını yaptı

    Osman Kilim, üç günlük bir uğraşın ardından tahta, sac ve strafordan oluşan kayığını tamamlayarak baraj sularında gezinmeye başladı.
    • İHA
    • 05.05.2020 - 18:07
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    Şırnak'ta yaşayan adam kendi kayığını yaptı

    Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan Osman Kilim, kendi imkanları ile bir kayık yaptı.

    Osman Kilim, kayığı barajda gezmek için çalıştığı tamirhanede 3 günde yaptığını, malzeme olarak strafor, sac profil ve tahta kullandığını belirtti.

    VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

    Kilim, kayığın baraj etrafına gezmek için gelen vatandaşların ilgisini çektiğini onların da binip gezmek istediklerini, aynı zamanda gelin damat dış çekimlerinin yapıldığını söyledi.

    Kilim, imkanlar dahilinde daha büyük ve motorla çalışan bir kayık yapmayı planladığını da belirtti.

    Şırnak'ta yaşayan adam kendi kayığını yaptı

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