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    Şişli’de ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

    Şişli'de yol kontrol noktasında bir şüphelinin üst aramasında ayakkabısı içine gizlenmiş 2.9 gram bonzai yakalandı.
    • İHA
    • 07.02.2022 - 18:11
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    Şişli’de ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

    İstanbul'un Şişli ilçesi İnönü Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde polis ekiplerinin denetimleri sırasında O.T. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada ayakkabıya zulalanmış 2.9 gram bonzai ele geçirildi.

    Öte yandan Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi’nde yapılan kontrollerde O.K. isimli şahsın üzerinde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirilirken, şahsın uyuşturucu maddeyi Esenyurt’ta bir kişiden aldığı belirlendi.

    ALDIĞI KİŞİLER DE ESENYURT'TA YAKALANDI

    B.B. ve Z.K. isimli kadınlar ve A.Y. isimli şahıs, tarafından Esenyurt’ta yakalandı. Zanlıların adresinde yapılan aramalarda 65 gram bonzai, 14.6 gram eroin, 61 gram metamfetamin, 16 gram kokain, 0.7 gram esrar, 14.9 gram sıvı uyuşturucu, 2 adet uyuşturucu hap, 3 adet hassas terazi, 5 adet cep telefonu ve bin 245 TL para ele geçirildi.

    TUTUKLANDI

    Yakalanan şahıslardan O.T. ve O.K. işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, B.B., Z.K. ve A.Y. uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

    Şişli’de ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi #1

    Şişli’de ayakkabı içine zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi #2


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