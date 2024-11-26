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İHA

Sivas'ta iki gündür etkili olan kar yağışı, bazılarını zor durumda bırakırken, bazılarına ise neşe kaynağı oldu.

Şarkışla ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Kadim Alıcı, eksi 10 derece soğukta yarı çıplak bir şekilde kar banyosu yaparak ilginç bir gösteri sergiledi.

Kara yatarak soğukla olan direncini test eden Alıcı, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

"SABAHLARI 3 KAŞIK BAL YİYİN"

Alıcı, kar banyosunun sırrını ise sabahları üç kaşık bal yemekte bulduğunu belirtti: