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İHA

Sivas kent merkezinde yer alan ve binlerce kişinin ziyaret ettiği Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bir bölüm var ki görenlerin ilgisini çekiyor.

Tüm mezar taşları kalp şekilde yapılan bebek mezarlığının taşları kadar taşların üzerinde yazan isimler de dikkat çekiyor.

Sivas'taki ilginç mezarlık dikkat çektiği kadar görenlerin yüreğini de burkuyor. Mezarda doğar doğmaz, ismi konulmadan gömülen bebeklerin isim hanesine 'bebek' yazılıyor.

"YAŞASALAR DAHA GÜZEL OLURDU"

Kimsesiz ve kimliği bilinmeyen bebeklerin mezar taşlarına ise sadece 'kimsesiz' yazılıyor.

Mezarlık ziyaretinde bulunan Suat Karakuş, toprağın bebeklere göre olmadığını ifade ederek, “Hüzünlü bir durum. Keşke bebekler bu yaşlarda yaşayabilseler. Keşke büyüseler, keşke olgunluk çağına erişseler daha güzel olurdu. Hayatın tadına varsalardı. Yoksa toprak bebeklerimize göre değil. Yaşasalar daha güzel olurdu. Mezar taşlarını ilk defa görüyorum. Farklı bir çalışma olmuş. Mezar taşları kalp şeklinde yapılmış. Güzel bir çalışma olmuş.” dedi.