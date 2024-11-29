Sivas'ta kardan kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

İHA

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı.

Termometrelerin sabah saatlerinde eksi 10 dereceyi gösterdiği kentte, yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda da aksaklıklara neden oldu.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor.

BİN 846 YERLEŞİM YERİNİN YOLU AÇILDI

Ekiplerin çalışmaları neticesinde bugüne kadar il genelinde ulaşıma kapalı olan bin 846 yerleşim yerinin yolu, kardan temizlenerek ulaşıma açıldı.

İl genelinde 19 yerleşim yerinin yollarının kapalı olduğu ve bu bölgelerde çalışmaların sürdüğü belirtildi.