Sivas'ta kaybolan Alzheimer hastası yaşlı adam sağ salim bulundu

İHA

Sivas'ta saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Gülpınar köyünde, Yukarı Çayır bölgesine odun kesen ve eve dönmeyen yaşlı adamın yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine haber verdi.

49 PERSONEL ARADI

Kayıp ihbarı üzerine; AFAD, Jandarma, Komando, sivil toplum kuruluşlarına bağlı arama kurtarma ekipleri ve AFAD gönüllülerinden oluşan toplam 49 personelle arama çalışmaları yapıldı.

YAŞLI ADAM SAĞ SALİM BULUNDU

Çalışmalarda 8 araç, 2 drone ve 1 iz takip köpeği de kullanıldı. Yapılan yoğun arama çalışmaları sonucunda, Ş.D. isimli yaşlı adam 24 saat geçmeden sağ salim bulunarak ailesine teslim edildi.