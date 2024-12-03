İHA
Sivas'ta Çayyurt Mahallesi Tek Mezar Caddesi üzerinde bulunan pazar alanında M.Y. idaresindeki 58 BU 190 plakalı Mazda marka otomobil seyir halindeyken motor kısmından bir anda alevler yükseldi.
OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangın kısa sürede büyüdü. Aracın yandığını görenler durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek otomobili söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin incelenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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