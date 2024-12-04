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İHA

Sivas'ta müstakil bir evde meydana gelen olayda 83 yaşındaki Hüseyin İnangu ve M.İ. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

M.İ.'nin başka bir kardeşini arayarak yardım talep etmesi üzerine durum polis ve 112 ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 83 yaşındaki Hüseyin İnangu'nun hayatını kaybettiği tespit edilirken dumandan etkilenen M.İ. tedavi altına alındı. Olaya ilişkin savcılık inceleme başlattı.