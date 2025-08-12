ŞOK’a Dyson muadili saç şekillendirici geliyor: İşte fiyatı

ŞOK Market, 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü için hazırladığı güncel aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.

Yeni kampanyada dikiş makinelerinden ütülere, kamp malzemelerinden Miss markalı peynir ve yoğurt çeşitlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimlerle satışa sunulacak.

Ülker ürünleri ve Molfix bebek bezleri özel fiyatlarla tüketicilerle buluşurken, Arçelik beyaz eşyalarda da cazip fırsatlar raflarda yerini alacak.

Ayrıca, Dyson muadili saç şekillendirici, bulaşık ve çamaşır makineleri, buzdolabı, çay makinesi gibi ev ihtiyaçlarına yönelik ürünler de uygun fiyatlarla alıcılarını bekliyor olacak.

ŞOK’un bu kampanyası, hem günlük ihtiyaçlarını uygun fiyatla karşılamak isteyenlere hem de ev eşyası yenilemek isteyenlere avantajlı fırsatlar sunuyor.

İşte ŞOK 13 Ağustos indirimli ürünler: