SON DAKİKA! Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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Amasya sallandı..

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, merkez üssü Taşova ilçesi olan bir deprem duyuruldu.

4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Saat 17.43'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.

YERİN 6 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE

Deprem yerin 6.21 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği depremle ilgili yaptığı açıklamada, "13 Nisan 2025 günü saat 17.43’te merkez üssü Taşova ilçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: