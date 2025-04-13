SON DAKİKA! Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Amasya sallandı..
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, merkez üssü Taşova ilçesi olan bir deprem duyuruldu.
4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Saat 17.43'te meydana gelen depremin büyüklüğü 4.6 olarak açıklandı.
YERİN 6 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE
Deprem yerin 6.21 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Amasya Valiliği depremle ilgili yaptığı açıklamada, "13 Nisan 2025 günü saat 17.43’te merkez üssü Taşova ilçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Amasya Taşova’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
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