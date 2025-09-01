Son noktayı koydu: PlayStation 4 kullanıcılarına kötü haber

Oyun dünyasında büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı.

HoYoverse, sürpriz bir açıklama yaparak Genshin Impact’in PlayStation 4 desteğini sonlandıracağını duyurdu.

Şirketin resmi açıklamasına göre, bu kararın arkasında PS4’ün donanım performansındaki sınırlamalar ve uygulama boyutuna dair kısıtlamalar bulunuyor.

Dev stüdyo, oyunun sürekli genişleyen evreninin ve artan teknolojik gereksinimlerinin, artık PS4’ün kapasitesini zorladığını belirtti.

BU TARİHTEN İTİBAREN KALDIRILACAK

HoYoverse, Genshin Impact’in PS4 sürümü için yol haritasını açıkladı.

Resmi bilgilere göre, oyun 10 Eylül 2025itibariyle PlayStation Store’dan kaldırılacak.

Ardından, 25 Şubat 2026 tarihinde PS Store ve oyun içi mağazadaki tüm satın alma seçenekleri kapatılacak.

8 Nisan 2026 itibariyle Genshin Impact, tamamen PS4 platformundan ayrılacak.

Ayrıca, henüz oyuna aktarılmamış eşyalar, PS4’de hizmet sona erene kadar alınabilecek.

Bu tarihten sonra yalnızca PS5 üzerinden içeriklere erişim mümkün olacak.

Oyuncuların hesapları ve oyun ilerlemeleri bu süreçten etkilenmeyecek.

PS5 kullanıcıları, bu değişiklikten herhangi bir şekilde etkilenmeyecek.