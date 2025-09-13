Sonbaharda tüketilmesi gereken balıklar: Eylül, Ekim, Kasım…

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz, balıkların mevsim itibarıyla yüzde 90’dan fazlasının yağlandığını ve bunun lezzeti artırdığını açıkladı.

Çanakkale bölgesi için sardalyenin şu dönemde en lezzetli balıklardan biri olduğunu belirten Ayaz, ilerleyen aylarda palamut ve lüferin sardalyenin yerini alacağını söyledi.

Kasım ayında hamsi sezonunun açılacağını aktaran Prof. Dr. Ayaz, hamsinin aralık ayından itibaren lezzetleneceğini ifade etti.

Küresel ısınmanın sulardaki sıcaklık artışıyla bazı balık türlerinin sezonlarının kaymasına yol açtığını belirten Ayaz, ÇOMÜ araştırmalarında aralık ayında Çanakkale Boğazı’nda hamsi yumurtalarının tespit edildiğini dile getirdi.

DİP BALIKLARINDA ZİRVE

Dip balıkları konusunda da AA muhabirine konuşan Ayaz, karagöz, sargoz, çipura, sinarit, mercan ve barbun gibi türlerin şu an en yağlı ve lezzetli döneminde olduğunu belirtti.

“Yağlandıkları için sofralarda insanların daha çok keyif alacağı bir tada ulaştılar” dedi.

Balık stoklarının korunması için boy sınırlamalarının önemine de değinen Ayaz, sürdürülebilir avcılık vurgusu yaptı:

“En azından bir stok bir defa üresin, sonra avlansın ki sürdürülebilirlik sağlansın. Boy sınırlamaları da bu nedenle uygulanıyor. Henüz tebliğlerde yer almayan bazı türler var ama balıkçılarımız kurallara uyarsa kendi geleceklerini garanti altına almış olurlar”

Prof. Dr. Ayaz, bazı türlerin üreme boylarına dair çalışmaların henüz tamamlanmadığını ve örnekleme zorlukları nedeniyle sürecin uzadığını belirtti.

“Çalışmalar tamamlandığında, en az yakalanması gereken minimum boylar belirlenecek ve Bakanlığa önerilecek. Böylece hangi ağların kullanılmaması gerektiği de netleşecek” dedi.

HANGİ AYDA HANGİ BALIK TÜKETİLMELİ?