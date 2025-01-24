İHA
Elon Musk'ın kurucusu olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi görenleri heyecanlandırırken, gökyüzünde tek sıralı halde giden uydular, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
VATANDAŞLAR CEP TELEFONLARINA SARILDI
Bitlis’in Tatvan ilçesi ve Rahva bölgesinden bakıldığında Van Gölü üzerinde birbiri ardına sıralanmış ışıkları görenler cep telefonları kameralarına sarıldı.
Dikkat çekici görüntüleri ölümsüzleştiren vatandaşlar, uzay taşımacılığı şirketi SpaceX tarafından fırlatılan Starlink uydularını görüntülemeyi başardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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