Sultangazi'de kaçak doğumhaneye baskın

Bir apartmanın 3'ncü katının kaçak doğumhaneye çevrilmesi üzerine 5'i kadın, 6 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 3'ncü katının kaçak doğumhane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Harekete geçen ekipler, yaklaşık 2 ay önce Suriyeli bir çift tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi.

DOĞUMHANEYE ÇEVRİLEN DAİREYE BASKIN

Adrese düzenlenen baskın sonucu; sözde muayene odalarında ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaç, tıbbi malzemeler ele geçirildi.

Apartmanın girişinde bulunan zil tuşlarında, doğum ve muayene için gelen kadınların daireyi karıştırmamaları için üçüncü kat zilinin kırmızı boyayla işaretlendiği ve 3 rakamının yazıldığı görüldü.

6 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Daire zabıta tarafından mühürlenirken, kaçak doğumhaneyi işleten çift ile birlikte muayene olmaya gelen 4 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı.