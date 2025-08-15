Taksilerde yeni dönem: Marka ve model şartları değişti

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında alınan yeni kararlarla birlikte ticari taksilerde kullanılacak araç kriterlerinin değiştiğini duyurdu.
Buna göre, taksi dönüşümünde C segmenti olmak kaydıyla yüzde 50’den fazla yerlilik şartı kaldırıldı.
Yeni düzenlemeye göre, yüzde 50’den fazla yerlilik oranı bulunmayan C segmenti araçlar sıfır kilometre olarak alınacak ve her yıl tahakkuk şartıyla 6 yaşına kadar kullanılabilecek.
Yüzde 50’nin üzerinde yerlilik oranına sahip araçlarda ise 0-2 yaş arası alım yapılabilecek ve 6. yıldan sonra tahakkuk şartıyla 9 yaşına kadar hizmette kalabilecek.
Bu nedenle 8 farklı marka araç ticari takside kullanılabilecek.
TAKSİ OLARAK KULLANILABİLECEK MODELLER
Fiat Egea
Toyota Corolla (Sedan/Benzin,Hibrit)
Renault Megane (Sedan)
Citroen C4X
Ford Focus (Sedan)
Skoda Octavia olarak belirlendi.