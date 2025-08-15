Abone ol: Google News

Taksilerde yeni dönem: Marka ve model şartları değişti

İstanbul’da taksilerde kullanılabilecek araç modellerine dair kriterler değişti. Alışıldık taksi modellerinin yanı sıra artık farklı marka ve modeller de hizmete girebilecek.

Yayınlama Tarihi: 15.08.2025 18:23
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında alınan yeni kararlarla birlikte ticari taksilerde kullanılacak araç kriterlerinin değiştiğini duyurdu.

Buna göre, taksi dönüşümünde C segmenti olmak kaydıyla yüzde 50’den fazla yerlilik şartı kaldırıldı.

Yeni düzenlemeye göre, yüzde 50’den fazla yerlilik oranı bulunmayan C segmenti araçlar sıfır kilometre olarak alınacak ve her yıl tahakkuk şartıyla 6 yaşına kadar kullanılabilecek.

Yüzde 50’nin üzerinde yerlilik oranına sahip araçlarda ise 0-2 yaş arası alım yapılabilecek ve 6. yıldan sonra tahakkuk şartıyla 9 yaşına kadar hizmette kalabilecek.

Bu nedenle 8 farklı marka araç ticari takside kullanılabilecek.

TAKSİ OLARAK KULLANILABİLECEK MODELLER

Fiat Egea

Toyota Corolla (Sedan/Benzin,Hibrit)

Renault Megane (Sedan)

Citroen C4X

Ford Focus (Sedan)

Skoda Octavia olarak belirlendi.

