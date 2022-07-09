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Taksim'de kayıt dışı 30 göçmen yakalandı

Taksim'de kayıt dışı 30 göçmen yakalandı

İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi çevresinde yapılan denetimlerde, kayıt dışı 30 göçmen polis ekipleri tarafından geri gönderme merkezine götürülmek üzere alındı