Taksim'de kayıt dışı 30 göçmen yakalandı
İstanbul'da Taksim İstiklal Caddesi çevresinde yapılan denetimlerde, kayıt dışı 30 göçmen polis ekipleri tarafından geri gönderme merkezine götürülmek üzere alındı
- 09.07.2022 - 21:44
İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından, bayramın ilk gününde düzensiz göçmenlere yönelik denetim yapıldı.
Kayıt dışı 30 göçmen tespit edildi
Taksim İstiklal Caddesi çevresinde yapılan denetimde, kayıt dışı 30 göçmen tespit edildi. Göçmenler polis ekipleri tarafından geri gönderme merkezine götürülmek üzere alındı.
Sınır dışı edilecekler
İHA'nın haberine göre, 30 göçmenin geri gönderme merkezinde yapılacak işlemlerinin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.