Tapu sahiplerine uyarı: 1 Aralık’tan sonra faiz işlenecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ikinci taksit dönemi başladı.

Ev, arsa, arazi veya işyeri sahibi olan kişiler, ikinci taksit ödemelerini 1 Aralık 2025 Pazartesi gününe kadar tamamlamak zorunda.

1 Kasım itibarıyla başlayan ödemelerde, uzmanlar son güne bırakılan yoğunluktan kaçınmak için vatandaşları erken ödeme yapmaya teşvik ediyor.

Peki, emlak vergisi nereden ve nasıl ödenir?

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Gayrimenkul sahipleri, emlak vergisi ödemelerini çeşitli yöntemlerle gerçekleştirebiliyor. Belediye vezneleri, e-Devlet kapısı ve belediyelerin resmi internet siteleri üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapılabiliyor.

Ayrıca bankaların internet bankacılığı ve mobil uygulamaları üzerinden de işlemler kolaylıkla tamamlanabiliyor.

FAİZ UYGULANACAK

1 Aralık 2025 tarihinden itibaren emlak vergisini ödemeyen mükellefler için aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.

Özellikle sistem yoğunluğu veya teknik aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için işlemlerin önceden yapılması tavsiye ediliyor.

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF KİŞİLER

- Engelliler,

- Geliri olmadığını belgeleyen vatandaşlar,

- Emekli, dul, yetim ve maluliyet aylığı alanlar,

- Gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri.

Bu kişiler 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri için emlak vergisi ödemiyor.