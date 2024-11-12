Tarlası olan başlasın: 2025'te tamamlanacak...

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Üretim planlamasıyla tarımda bu yıl yeni bir dönem başladı.

Bakanlıkça hazırlanan ve Resmi Gazete'nin 22 Ağustos tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle işlenmeyen tarım arazilerinin durumuna yönelik adımlar atıldı.

Bu kapsamda, mülkiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait ve üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerinin Bakanlık tarafından tarımsal üretim amaçlı sezonluk olarak kiraya verilmesi düzenlendi.

Uygulamanın yeni yılda artarak sürmesi bekleniyor.

ARAZİLER BELİRLENECEK

Ayrıca, kullanılmayan tarım arazilerinin üretime kazandırılması amacıyla, üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım arazilerinin coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak belirlenmesine yönelik çalışmalar yürütülecek.

TOPLULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI

Yıllık programda arazi toplulaştırma çalışmaları geniş yer tuttu.

Toplulaştırması tamamlanan alanın bu yılın sonunda 9,9 milyon hektara, tescili tamamlanmış yerlerin ise 7,6 milyon hektara ulaşması bekleniyor.

Gelecek yıl ise 456 bin hektar alanda toplulaştırma çalışmasının başlatılması ve 464 bin hektarda tescil işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA