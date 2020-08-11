Tatile giden koronalı aile Kırklareli'nde yakalandı

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Koronavirüs tanısı nedeniyle İstanbul'da karantinada olmaları gereken aynı aileden 4 kişi, tatile giderken jandarma ekiplerinin denetimine takıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Balaban köyü Velika Köprüsü mevkisinde trafik ve asayiş kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu.

Kontrollerde aynı aileden D.A, S.A, S.A. ve S.A'nın, koronavirüs tanısı sebebiyle karantinada olmaları gerektiği tespit edildi.

TATİL UĞRUNA YOLA DÜŞTÜLER

Sağlık ekipleri, 4 kişiyi karantinaya alınmak üzere Demirköy Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavilerine başlanılan ailenin İstanbul'da yaşadığı ve tatil için Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesine gittiği öğrenildi.

Aile bireyleri hakkında adli işlem başlatıldı.