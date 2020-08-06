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    TBMM Başkanı: 9 milletvekili koronavirüs tedavisi görüyor

    Meclis Başkanı Şentop, mecliste toplam 23 bin 310 testin yapıldığını ve 9 milletvekili ile 35 personelin koronavirüs tedavisi gördüğünü duyurdu.
    • AA
    • 06.08.2020 - 12:23
    • Güncelleme : 06.08.2020 - 12:23
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    TBMM Başkanı: 9 milletvekili koronavirüs tedavisi görüyor

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mecliste toplam 23 bin 310 testin yapıldığını söyleyerek, "Toplamda 9 milletvekili Covid tedavisi görüyor. Tedavi gören personel sayısı ise 35" açıklamasında bulundu.

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