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TBMM Başkanı: 9 milletvekili koronavirüs tedavisi görüyor

TBMM Başkanı: 9 milletvekili koronavirüs tedavisi görüyor

Meclis Başkanı Şentop, mecliste toplam 23 bin 310 testin yapıldığını ve 9 milletvekili ile 35 personelin koronavirüs tedavisi gördüğünü duyurdu.