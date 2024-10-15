İHA

Sosyal medyanın gündeminde bu kez, tek teker aracıyla şehirler arası yolarda seyahat eden Resul Bağcı var.

Yalova'da yaşayan Resul Bağcı, özelikle Yalova - Bursa kara yolunda tek teker aracıyla yaptığı yolculuklarla sosyal medyada hızla yayılarak beğeni topladı.

"MAKSİMUM HIZI SAATTE 95 KİLOMETRE"

Bağcı, genellikle şehir içinde sürücülerin kullandığı araçla uzun yola çıktığını, genellikle doğa gezileri için tek tekerle seyahat ettiğini söyleyerek, sadece Bursa'ya değil daha uzun mesafelere de yolculuk yaptığını aktardı.

Bağcı, açıklamalarının devamında şu sözleri sarf etti:

Halbuki ben Şile'ye, Sakarya'ya, Kütahya'ya, Bilecik'e gidip geldim. Şehirler arası kullanıyorum.



Maksimum hızı saate 95 kilometre ama 95 kilometre yapmıyorum. Ara denemelerde yapıyorum ya da rampa çıkarken hız yapıyorum arabalar yavaş gittiği için arabaları geçebiliyorum. Onun dışında 50'yi geçmeyecek şekilde yolun kenarında ayrılmış bölümden gidiyorum.

Uzun yolda gidip gelişlerimde hızlı gitmiyorum.

"BENİM GİBİ UZUN YOL YAPAN YOK"

Trafikte büyük ilgiyle karşılaştığını söyleyen Bağcı, güzel tepkiler aldığını belirtti.

Meraklı araç sürücülerinin kendisini trafikte takip ettiğini de anlatan Bağcı, Türkiye'de tek teker sürücüsünün çok olmadığının altını çizerek şöyle dedi:

Tabii kullananlar var çok az sayıda olsa bile ama benim gibi uzun yol yapan yok. Çok ciddi bir profesyonellik, deneyim ve tecrübe gerekiyor.



Her tek teker kullanan uzun yol yapabilir diye de bir şey yok. Öyle çok kolay bir şey değil.

"SİZ NASIL YÜRÜYEREK RAHAT EDEBİLİYORSANIZ BEN DE BUNUNLA GİDERKEN ZORLUK YAŞAMIYORUM"

Bağcı, en üst düzey tek teker cihazının fiyatının 220 bin lira civarında olduğunu belirterek, tek teker sürmenin öğrenme aşamasının da çok zor olduğunu bildirdi.

4 yıldır tek teker sürücüsü olduğunu sözlerine ekleyen Bağcı, son olarak şu ifadelerde bulundu: