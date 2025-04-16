Tekirdağ'da araç yangını

İHA

Tekirdağ Çorlu'da akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde seyreden bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olayı fark eden sürücü aracından atlayarak çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada çevredeki vatandaşlar ve bekçi görevlileri, yangın tüpleriyle yangına müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü.

MADDİ ZARAR MEYDANA GELDİ

Yangın nedeniyle otomobilde maddi zarar meydana geldi. Otomobil sürücüsü ise henüz yeni yola çıktığını ve yangının ne sebeple kaynaklandığını kestiremediğini ifade etti.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.