Tekirdağ'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

İHA

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Caddesi üzerinde akşam saatlerinde D.G. (19) ile H.Ş. (23) arasında yaşanan tartışmanın büyümesiyle başladı.

BIÇAKLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede bıçakların kullanıldığı kavgada her iki şahıs da yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Diğer yaralının da durumunun takip edildiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.