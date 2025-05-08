Tekirdağ'da eşini ütüyle öldüren sanığın duruşması ertelendi

DHA

Tekirdağ'da vahşi cinayet..

Eşine şiddet uygulayarak ölümüne neden olan sanık, hakim karşısına çıktı..

Tekirdağ 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Dim ile birlikte, hayatını kaybeden Elif Dim’in anne ve babası ile tarafların avukatları katıldı.

KAFASINA ÜTÜYLE VURDU: BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Avukat Onur Tatar, mahkemeye sunulan Adli Tıp Kurumu raporuna göre, Elif Dim’in kafasına sert bir cisimle ütüyle vurulması sonucu beyin kanaması geçirdiğinin tespit edildiğini dile getirdi.

OĞLU BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Sanık ile maktulün oğlu M.B. Dim de Adli Görüşme Odası üzerinden pedagog eşliğinde dinlendi.

Çocuk, ifadesinde babasından şikayetçi olduğunu söyledi.

Elif Dim’in annesi ve babası ise duruşmada, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

SAVUNMASINDA ÜZGÜN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Savunmasında eşine ütüyle vurmadığını ve yaşananlardan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Hasan Dim’in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Duruşma 27 Mayıs tarihine ertelendi.