Tekirdağ'da komandolar, silahlarını sergiledi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında çelenk töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen törende; Kaymakam Niyazi Erten, 5'inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Cafer Aksoytürk ve Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören sona erdi.

"CUMHURİYETİMİZİN 102. YILINI COŞKUYLA KUTLUYORUZ"

Törende konuşan Kaymakam Niyazi Erten, vatandaşların yoğun ilgisinden memnuniyet duyduğunu belirterek, “Çorlu’da coşkuyla Cumhuriyetimizin 102’nci yılını kutluyoruz. Törenimizi hep birlikte, Cumhuriyetimize yakışır şekilde gerçekleştiriyoruz.” dedi.

KOMANDO TUGAYINDAN SİLAH VE TEÇHİZAT SERGİSİ

Törenin ardından Atatürk Meydanı’nda 41’inci Komando Tugay Komutanlığı tarafından silah ve teçhizat sergisi açıldı. Kamuflajlı komandoların da yer aldığı sergi, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, sergiyi cep telefonlarıyla görüntülerken; Kaymakam Erten, Tümgeneral Aksoytürk, Tuğgeneral Hulusi Koçbay ve Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel de sergiyi gezerek bilgi aldı.