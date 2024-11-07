İHA
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Hayrabolu yolu üzerinde bulunan bir depoda, gece saatlerinde yangın çıktı.
Depodaki paletlerin alev aldığı yangın, kısa sürede büyümeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depo içerisindeki malzemelerde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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