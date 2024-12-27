Tekirdağ'da kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu

İHA

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde de kuvvetli yağış ve fırtına etkili oldu.

KUVVETLİ YAĞIŞ VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI

Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Kuvvetli yağışın önümüzdeki saatlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'ın Değirmenaltı ve bazı mahalleleri ve sokaklarında aşırı yağmurdan dolayı su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte yağışın gece ve sabaha kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.