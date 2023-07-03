Tekirdağ'da ormanlık alan çöplüğe döndü 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşların akın ettiği Kapaklı Kazak Gölü'nde ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı.

İHA

9 günlük tatil sona erdi...

Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların akın ettiği yerlerden biri de Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Kapaklı Kazak Gölü oldu..

Tatilin sona ermesiyle piknikçierin ormanlık alanda bıraktığı atıklar, tepkiye neden oldu.

Orman çöplüğe döndü

Kurban kesimleriyle birlikte hayvanlarını kendi imkanlarıyla Kazak Gölü’nde kesen vatandaşların bıraktığı atıklar sebebiyle çöplüğe dönen ormanlık alan, bu sefer de bölgede piknik yapan tatilcilerin bıraktığı çöplerle kirlendi.

Tatil sonrası Kazak Gölü’nde yaşanan kirliliğe sitem eden çevre halkı, tatilcilerin bıraktığı atıkların Kazak Gölü’nde yaşayan canlılar için yaşam tehdidi olmakla birlikte orman yangını gibi doğal afetlere yol açabileceğini dile getirdi.