Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Tekirdağ'da sokakta yürüyen bir grupta çıkan kavga ortalığı birbirine kattı..

Çorlu'da Salih Omurtak Caddesi üzerinde birlikte yürüyen 4 kişilik gruptaki 3 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle yaşanan tartışma, Tahtalı Camii tarafına doğru yolda yürürken devam etti.

Küfürleşmenin de yaşandığı tartışmada zaman zaman taraflar birbirine girdi.

OĞLUNU BASTONLA DÖVDÜ

Tahtalı Camii civarında öfkeli oğlunu sakinleştirmek isteyen baba, ortam gerilince bu kez bastonuna davranarak bağırıp çağıran oğlunu bastonla dövdü.

Vatandaşların tepkisi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şahıslar, Hıdırağa Mahallesi Ballıoğlu Sokak girişinde durduruldu.

ARAMASI ÇIKTI

Baba-oğul birbirinden şikayetçi olmadığını, kendi aralarındaki anlaşmazlık yüzünden tartışma yaşadıklarını dile getirdi.

Polis ekipleri tarafından yapılan GBT sorgusunda, şahıslardan B.Ö.’nün aranma kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan B.Ö., sorgusu için karakola götürüldü.