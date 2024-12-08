Tekirdağ'da yaşayan Suriyeliler fetih namazı kıldı

DHA
Suriye Milli Ordusu ve muhalif güçlerin Şam’a girmesi ile birlikte Baas Rejimi çöktü.
Hal böyle olunca Esad Ailesi'nin iktidarı son buldu.
Bunu öğrenen Türkiye’deki Suriyeliler sevinç gösterileri yaptı...
Ülkenin çeşitli illlerinde kent meydanlarında toplanan Suriyeliler, Türk ve Suriye bayrakları ile rejimin çöküşünü kutladı.
FETİH NAMAZI KILDILAR
Tekirdağ’da yaşayan Suriyeliler, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Rüstempaşa Camisi’nde fetih namazı kıldı.
SURİYE VE TÜRK BAYRAKLARIYLA SLOGAN ATTILAR
Namazın ardından meydanda toplanan Suriyeliler, Suriye ve Türk bayrakları taşıyıp, sloganlar attı.
Polisin güvenlik önlemi aldığı kutlamaya katılanlar daha sonra dağıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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