Tekirdağ'daki orman yangını yayılıyor: Alevler Çanakkale sınırını geçti

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi istiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede yaklaşık 18'inci saat geride kaldı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçen yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı.

MÜCADALE SÜRÜYOR

Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele sürüyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

4 KİŞİ YANGINDAN ETKİLENDİ

Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali tedbir amaçlı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Vali Soytürk, yangının elektrik teline bir kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını ifade etmişti.

"ALEVLERLE DEĞİL, ŞİDDETLİ RÜZGARLARLA MÜCADELE EDİYORUZ"

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık'ta sadece alevlerle değil, şiddetli rüzgârla da mücadele ediyoruz.

Yeşil Vatan için gece gündüz demeden, son alev sönene kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.