Telefon değil arsa! iPhone bedeline toprak satışı yapılıyor

- Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Kırşehir'de bir arsanın piyasa değerinin altında bir bedelle açık artırmaya sunulacağını duyurdu.
- 110 bin TL başlangıç bedeline sahip olan bu arsa, kamu tarafından satışa çıkarıldığı için yoğun ilgi görüyor.
- İhale 26 Ocak 2026'da yapılacak ve vatandaşlara uygun fiyatla arsa sahibi olma fırsatı sunuyor.
Türkiye genelinde arsa ve arazi yatırımı yapmak isteyen vatandaşlar, uygun fiyatlı taşınmaz ilanlarını yakından takip ediyor.
Özellikle kamu tarafından yapılan satışlar, fiyat avantajı nedeniyle yoğun ilgi görüyor.
Bu kapsamda Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Kırşehir’de dikkat çeken bir satış ilanı yayımladı.
110.000 TL’YE ARSA SATIŞI
Kırşehir’de bulunan bir arsa 110 bin TL muhammen bedelle satışa sunulacak.
Açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilecek satışın, arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlara önemli bir fırsat sunduğu belirtiliyor.
İşte ihale detayları:
İHALE DETAYLARI
Tahmin Edilen İhale Bedeli: ₺110.000,00
Teminat Bedeli: ₺33.000,00
Uygun Yüzölçümü: 417,04 m²
İhale Tarihi: 26 Ocak 2026
İhale Saati: 14:20
İhale Yeri: Kırşehir / Mucur
İletişim Adresi: https://kirsehir.csb.gov.tr/
Telefon / Dahili: (386) 213 13 55