Yılbaşı müjdesi: Kartepe, Uludağ, Kartalkaya, Palandöken! Bembeyaz olacak...

Yeni yıl yaklaşırken tatil planlarını kayak merkezlerinde yapmak isteyenler, gözünü kar yağışı ve pist durumlarına çevirmişti.

Özellikle son günlerde etkisini artıran soğuk hava ve yağışlarla birlikte beklenen tablo netleşmeye başladı.

Edinilen bilgilere göre Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinin büyük bir bölümü, yeni yıla bembeyaz bir manzarayla girmeye hazırlanıyor.

KAR MÜJDESİ

Hava Forum'a göre; Başta Kartepe, Uludağ, Kartalkaya ve Palandöken olmak üzere birçok merkezde kar örtüsünün kalınlaşması bekleniyor.

Bu gelişme, hem yılbaşı tatilini doğayla iç içe geçirmek isteyenleri hem de kayak tutkunlarını heyecanlandırdı.