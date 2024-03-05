TEM Otoyolu'nda feci kaza: 5 kişi hayatını kaybetti
AA

Pendik Kurtköy TEM Otoyolu'nda saat 03.00 civarında, Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki bir otomobil, otoyoldan bariyerleri aşıp karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

4'ü aynı aileden olmak üzere 5 kişi öldü

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

İlk belirlemelere göre olayda 4'ü aynı aileden olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti.

Kazanın ardından yol tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken olay yerinde inceleme devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)