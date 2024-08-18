Temmuz ayında trenlerle 21 milyondan fazla kişi seyahat etti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı tren, Marmaray, Başkentray, bölgesel ve ana hat trenleriyle temmuzda 20 milyon 714 bin 266 kişinin seyahat ettiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen YHT, Marmaray, Başkentray, bölgesel ve ana hat trenlerinin temmuz ayı yolcu istatistiklerine ilişkin bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kent içi raylı sistemlerle, özellikle büyükşehirlerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözdüklerini belirterek, Marmaray ve Başkentray ile 18 milyon 642 bini aşkın yolcunun taşıdığını ifade etti.

"MARMARAY, İSTANBUL'DA ULAŞIMIN CAN DAMARI"

Uraloğlu, İstanbul'un mega projelerinden Marmaray'daki yolcu trafiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

İstanbul'da Marmaray ile seyahat eden yolcu sayısı 16 milyon 863 bin 448 oldu. Marmaray ile bir ayda 15 milyon dolayında olan İstanbul'un nüfusundan fazla yolcu taşımış olduk. Marmaray, İstanbul'un kent içi ulaşımının can damarı. Ankara'nın merkezinden geçerek şehrin doğu ve batısını birbirine bağlayan Başkentray'ı da Bakanlık olarak şehre kazandırmıştık. Ankaralı vatandaşlarımız seyahatlerinde Başkentray'ı tercih ediyor, yolcu sayısı temmuz ayında 1 milyon 779 bin 123 olarak gerçekleşti.

YHT'LERLE 1 MİLYON YOLCU SEYAHAT ETTİ

Demir yolu ulaşımına talebin her geçen gün arttığını vurgulayan Uraloğlu, özellikle de yaz aylarında tren seferlerine yönelimin zirve yaptığını belirtti.

Uraloğlu, temmuzda YHT, ana hat ve bölgesel trenlerle toplamda 2 milyon 71 bin 695 yolcunun taşındığı bilgisini vererek, şunları kaydetti: