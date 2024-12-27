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Terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü propagandası yapan 5 şüpheli gözaltına alındı İzmir ve Isparta'da sosyal medyada terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli, jandarmanın yaptığı operasyonla yakalandı.