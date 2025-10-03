Tescilli meyvede hasat başladı: Avrupalılar kapış kapış alıyor, geliri aile geçindiriyor

Türkiye’nin elma üretiminde lider kenti Isparta’da, coğrafi işaretle tescillenen elmalarda hasat zamanı başladı.

Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve Senirkent başta olmak üzere yaklaşık 215 bin dekar alanda yapılan üretimle bu yıl 800 bin ton ürün alınması hedefleniyor.

Starking, Golden ve Gransimit çeşitlerinin öne çıktığı kentte toplamda 50 farklı elma türü yetiştiriliyor.

Bahçelerde hummalı bir şekilde süren hasatta çoğunluğu kadınlardan oluşan işçiler, ağaçlardan tek tek seçerek topladıkları elmaların zarar görmemesine özen gösteriyor.

Toplanan ürünler, modern soğuk hava depolarında saklanarak yılın 12 ayı boyunca hem iç pazara hem de ihracata sunuluyor.

Avrupa ve Arap ülkelerine gönderilen elmalar, Isparta’nın tarımsal ihracatında önemli bir pay oluşturuyor.

HASADI 1 AY SÜRECEK

AA'da yer alan habere göre, Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elmanın kent halkı için en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu vurguladı. Eylül ortasında başlayan hasat mesaisi, kasım ayına kadar sürecek.

Bu yıl nisan ayında yaşanan zirai don nedeniyle yaklaşık %30’luk bir verim kaybı yaşandığını belirten Selçuk, geçen yıl 1 milyon 250 bin ton olan üretimin bu yıl 800 bin ton civarında gerçekleşmesini beklediklerini ifade etti.

Türkiye’de yetiştirilen her dört elmadan birinin Isparta’dan çıktığını söyleyen Selçuk, ürünlerin yalnızca iç pazara değil, aynı zamanda Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlere ve Avrupa ile Arap ülkelerine ihraç edildiğini aktardı.

Hasat işçilerinden Ayşe Karakutu, elma yetiştiriciliğinin yıl boyu süren bir emek istediğini hatırlatarak, ilkbaharda budama yaptıklarını, sonbaharda ise hasat dönemine yoğunlaştıklarını söyledi. Karakutu, özellikle Golden cinsi elmaların hassas yapısı nedeniyle toplarken ayrı bir dikkat gösterdiklerini dile getirdi.

“Elma hasadı geldiğinde çoluk çocuk hep birlikte çalışıyoruz. Geçimimizi elmadan sağlıyoruz." diye ekledi.