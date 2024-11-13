Tokat'ta alkollü genç, babasını tabanca ile yaraladı

İHA
Tokat'ta Mehmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Türkmenoğlu Apartmanı'nda aile içi tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
BABASIYLA TARTIŞTI
Alkollü bir şekilde eve giden Doğukan K., babası Bahadır K. ile ailevi meseleler nedeniyle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Doğukan K., tabanca ile babası Bahadır K.'nın bacaklarına ateş etti.
BABASINI YARALAYAN ŞAHIS GÖZALTINDA
Silah sesini duyan mahalle bekçileri, olay yerine giderek Doğukan K.'yı suç aletiyle birlikte gözaltına aldı.
Yaralanan Bahadır K., ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış