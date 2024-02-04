Tokat'ta cami minaresi evin üzerine devrildi Tokat'ta heyelan riski nedeniyle kapatılan caminin minaresi bir evin üzerine devrildi. Evlerin de tedbir amaçlı boşaltılması olası facianın önüne geçti.

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İHA

Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde 2021 yılında yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından geçen 3 yıl içinde meydana gelen zemin hareketliliği köydeki birçok binada çatlaklara yol açtı.

Bu durum köy sakinlerinde paniğe neden olurken vatandaşlardan evlerini terk etmeleri istendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından risk altındaki 10 ev boşaltıldı.

Cami minaresi evin üzerine devrildi

Köy meydanındaki çatlaklar artarken tedbir amaçlı boşaltılan meydan camisinin minaresi de bir evin üzerine devrildi.

Evlerin önceden tedbir amaçlı boşaltılması olası faciayı önledi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)