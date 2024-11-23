Tokat'ta polisin durdurduğu motosiklet sürücüsü, motosikletini ateşe verdi

İHA

Tokat'ta kent merkezinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında, E.S. (18) idaresindeki motosiklet durduruldu.

POLİS DURDURUNCA MOTOSİKLETİNİ YAKTI

Kontrol sırasında bilinmeyen bir nedenle sürücü, motosikletin benzin deposunun kapağını açarak içine çakmağı yakarak attı.

Bunun sonucunda motosiklet alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.