Tokat'ta polisin durdurduğu motosiklet sürücüsü, motosikletini ateşe verdi

İHA
Tokat'ta kent merkezinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında, E.S. (18) idaresindeki motosiklet durduruldu.
POLİS DURDURUNCA MOTOSİKLETİNİ YAKTI
Kontrol sırasında bilinmeyen bir nedenle sürücü, motosikletin benzin deposunun kapağını açarak içine çakmağı yakarak attı.
Bunun sonucunda motosiklet alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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