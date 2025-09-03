TOKİ 250 bin sosyal konut başvurusu ne zaman, nasıl başvuru yapılır? İşte şartlar

TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi, vatandaşların gündemindeki yerini koruyor.

81 ilde hayata geçirilecek proje, özellikle dar gelirli ailelere güvenli ve uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı sunacak.

Kasım ayında başlayan ihale sürecinin Haziran itibarıyla tamamlanmasının ardından gözler, başvuru tarihleri ve ödeme planına çevrildi.

Projede yer alacak konutların yerel dokuya uygun, yatay mimari anlayışıyla inşa edileceği belirtildi.

Vatandaşlar şimdi, “TOKİ 250 bin konut başvurusu ne zaman başlayacak, kimler başvurabilecek ve ödeme koşulları nasıl olacak?” sorularına yanıt arıyor.

TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede, başvuru tarihleri ve şartlar henüz netleşmedi. Konu ile ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni konut hamlesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız.”

TOKİ KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?

Projede nüfus kriteri de dikkate alınacak. Nüfusu 10 binin altında olan ilçelerde en az 100, 10 bini aşan ilçelerde ise en az 500 konut yapılması planlanıyor.

İhale sürecinde 165 bin 55 konutun yapımı için adımlar atılırken, en büyük pay İstanbul, Ankara ve İzmir’e ayrıldı. İstanbul’da 48 binden fazla, Ankara’da 13 bin 600’den fazla, İzmir’de ise 11 bin 300’den fazla konut inşa edilecek. Ayrıca Antalya, Bursa, Kayseri, Mersin, Samsun, Trabzon, Van ve birçok ilde projeler hayata geçirilecek.

"Antalya'nın Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike ilçelerinde 6 bin 799; Aydın'ın Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik ilçelerinde 682; Balıkesir'in Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma ilçelerinde 2 bin 339; Bursa'nın Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel ilçelerinde 6 bin 305; Denizli'nin Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas ilçelerinde 2 bin 300; Erzurum'un Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur ilçelerinde 1349; Eskişehir'in Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi ilçelerinde 2 bin 394; Kayseri'nin Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı ilçelerinde 2 bin 711; Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 1150; Konya'nın Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim ilçelerinde 5 bin 300; Manisa'nın Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler ilçelerinde 3 bin 334; Mardin'in Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli,Kızıltepe ilçelerinde 1476; Mersin'in Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar ilçelerinde 5 bin 40; Muğla'nın Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum ilçelerinde 1915; Ordu'nun Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye ilçelerinde 2 bin 3; Sakarya'nın Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek ilçelerinde 2 bin 678; Samsun'un Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza ilçelerinde 3 bin 318; Trabzon'un Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray ilçelerinde 1989; Van'ın Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye ilçelerinde 1900."