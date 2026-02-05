2026 AÖF kayıt yenileme ne zaman bitecek? AÖF kayıt yenileme ücreti 2026 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde öğrenim gören öğrenciler için kayıt yenileme süreci devam ediyor. Peki, kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte AÖF 2026 kayıt yenileme sürecine ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Göster Hızlı Özet Anadolu Üniversitesi AÖF, İktisat ve İşletme Fakülteleri için 2025-2026 bahar dönemi kayıt yenileme süreci başlamıştır.

2 Şubat 2026'da başlayan kayıt yenileme işlemleri, 13 Şubat 2026 Cuma günü sona erecektir.

Öğrenciler, ödeme ve ders seçimlerini Ziraat Bankası üzerinden ve belirlenen tarihe kadar tamamlamalıdır. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde öğrenim gören binlerce öğrenci için 2025-2026 öğretim yılı bahar dönemi kayıt yenileme süreci başladı. 2 Şubat 2026 itibarıyla açılan sistemle birlikte öğrenciler, yeni dönemde ders alabilmek için kayıt yenileme ve ödeme işlemlerini tamamlamaya yöneldi. Eğitimlerine sorunsuz devam etmek isteyen adaylar, son başvuru tarihini kaçırmamak için takvimi yakından takip ediyor. Peki, kayıt yenileme son tarih ne zaman? AÖF KAYIT YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN? 2 Şubat 2026 tarihinde başlayan süreç, 13 Şubat 2026 Cuma gününe kadar devam edecek. Bu süre içerisinde öğrencilerin, eğitimlerine kesintisiz devam edebilmesi için ders seçimi ve ödeme işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Adaylar, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet ya da öğrenci bilgileriyle sisteme giriş yaparak “Ders Ekle/Sil” bölümünden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Ders kayıtlarının ardından oluşan ödeme bilgileri ise Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden takip edilebilecek. NASIL ÖDEME YAPILIR? öğrenciler kayıt yenileme ücretlerini yalnızca Ziraat Bankası üzerinden yatırabilecek. Ödemeler; kredi kartı, banka kartı, internet ve mobil bankacılık uygulamaları ile ATM’ler aracılığıyla yapılabilecek. Ücretler en geç 13 Şubat saat 22.30’a kadar yatırılacak. Süreyi kaçıran öğrencilerin kayıt işlemleri tamamlanamayacak. İç Haber Haberleri Hakkari'de kuduz alarmı

Gaizantep'te kızlar arasında erkek kavgası: 1 yaralı

Kocaeli merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu