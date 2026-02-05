Deprem gecesi telefonu bırakmadılar: 112 çalışanları o anları anlattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Osmaniye’de görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, asrın felaketinin üçüncü yılında deprem gecesinde yaşadıklarını paylaştı. Depremin ilk saniyeleriyle birlikte çağrı hatlarının kilitlendiğini belirten personel, saniyeler içinde binlerce yardım talebinin sisteme düştüğünü ifade etti.

Deprem anında görev yerlerini terk etmeyen çalışanların çağrılara cevap vermeye devam ettiği anlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.

ÇIĞLIKLAR, YARIM KALAN CÜMLELER VE ZAMANLA YARIŞ

Çağrı merkezinde görev yapan personel, enkaz altından gelen yardım çağrılarını soğukkanlılıkla değerlendirmeye çalıştıklarını belirterek, çoğu zaman ağlama sesleri, yardım çığlıkları ve aniden kesilen telefon görüşmeleriyle karşı karşıya kaldıklarını anlattı.

112 Acil Çağrı Merkezi personeli Nilgül Kara, yaşadıkları psikolojik yükü şu sözlerle dile getirdi:

“O gece biz de enkaz altındaydık, fakat bir betonun altında değil, duyduklarımızın ağırlığı altında ezildik.”

"SAHADA DEĞİLDİK AMA FELAKETİN TAM ORTASINDAYDIK"

Deprem gecesi çağrı alıcı olarak görev yaptığını anlatan Kara, her telefonun bir hayat anlamına geldiğini belirterek, şunları söyledi:

Telefonlarımız hiç susmadı. Her hat bir umut ya da bir veda gibiydi. Yardım isteyen insanların çaresizliğine ve zamanla yarışına kulaklarımızla şahit olduk. Deprem bitti denildi ama bizim içimizde hâlâ sürüyor.

Kara, görünmeyen bir noktada verdikleri mücadelenin ağır bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak, “Her çağrı bir hayattı, her cevap büyük bir yük demekti.” ifadelerini kullandı.

"O GECE SADECE ÇAĞRI ALICI DEĞİL, İNSAN KALDIK"

Kendi ailelerinin de depremden etkilendiğini belirten Kara, buna rağmen görevlerini bırakmadıklarını söyledi:

Artçı depremlere rağmen üç gün boyunca kesintisiz hizmet verdik. Vatandaşlarımıza ulaşılabilir olduğumuzu bir kez daha gösterdik. O gece sadece çağrı alıcı değil, insan kaldık.

"BİR GÜNDE 11 BİN 607 ÇAĞRIYA YANIT VERDİK"

Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ise, depremin ardından merkezde büyük bir fedakârlıkla görev yapıldığını belirtti.

Deprem sırasında izinde olduğunu ifade eden Arık, çağrı merkezine ulaşarak tüm personelin göreve devam ettiğini öğrendiğini söyledi:

"Personelimizin bir kısmı da depremzede olmasına rağmen görev yerlerini terk etmedi. O gün toplam 11 bin 607 çağrı aldık."

GÖREV BİLİNCİ ÖN PLANDAYDI

Arık, “Vatandaşlarımızın bize en çok ihtiyaç duyduğu gündü. Tüm konsolları açarak arayan herkese cevap vermeye çalıştık. Personelimiz, yaşadığı tüm zorluklara rağmen büyük bir özveri gösterdi.” ifadelerini kullandı.