TOKİ Ağrı kura çekimi CANLI İZLE: TOKİ Ağrı kura çekimi kaçta, nereden izlenir?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürüttüğü kura çekimleri tüm ülkede sürerken, Ağrı için bekleyiş hız kazandı.

Adıyaman’da başlayan ve takvim doğrultusunda 27 Şubat 2026’ya kadar il il ilerleyecek olan süreçte, sonuçlar her ilin kurası tamamlandıkça aşamalı biçimde duyuruluyor.

Ağrı’da başvuru yapan binlerce vatandaş, kura tarihi, saati ve canlı izleme bilgilerini yakından takip ediyor.

Çekilişlerin noter huzurunda ve şeffaf şekilde yapılacağı vurgulanırken, kura sonrası asil ve yedek listelerin TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden yayımlanması bekleniyor.

AĞRI TOKİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ağrı için merakla beklenen kura çekiminin ayrıntıları açıklandı. Buna göre kura, 6 Ocak 2026 Salı günü saat 13.00’te, İbrahim Çeçen Üniversitesi Konferans Salonu’nda noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Şeffaflık ilkesi doğrultusunda yapılacak çekiliş, TOKİ’nin resmî YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece başvuru sahipleri süreci anlık olarak takip edebilecek.

Kura tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri ilan edilecek. Sonuçlar, TOKİ Resmî İnternet Sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ Ağrı kura çekimi canlı izle



