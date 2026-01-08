İstanbul'da motosikletiyle denize düşen adam hayatını kaybetti Sarıyer’de sahil kenarında motosikletine binip gitmeye çalışan genç, bilinmeyen nedenle denize düştü. Vatandaşlar tarafından kurtarılan adam, iddiaya göre denizdeki motosikletine bakmak için tekrar denize atladı. Denizden çıkamayan genç adam boğuldu.