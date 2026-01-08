İstanbul'da motosikletiyle denize düşen adam hayatını kaybetti

- Sarıyer'de motosikletine binmeye çalışan Kemal Uğur, denize düştü.
- Vatandaşların yardımıyla kurtarılan Uğur, tekrar denize girince boğuldu.
- Sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen, Uğur hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'da Sarıyer’de akşam saat 18.00 sıralarında Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde sahil kenarında motosikletine binip gitmeye çalışan Kemal Uğur, harekete geçtiği sırada bilinmeyen bir nedenle suya düştü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Çevredeki vatandaşların yardımıyla denizden çıkarılan Uğur, sudaki motosikletine bakmak için tekrar denize girdi.
Uğur’un sudan çıkamadığını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmaları sonrası denizden çıkarılan Kemal Uğur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kemal Uğur, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.