Abone ol: Google News

Edirne'de sağanak yağış, su baskınlarına yol açtı

Edirne'nin Havsa ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve ahırlar su altında kaldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 08.01.2026 03:13
Edirne'de sağanak yağış, su baskınlarına yol açtı
  • Edirne'nin Havsa ilçesinde şiddetli sağanak, su baskınlarına yol açtı.
  • Abalar Köyü'nde 3 ev ve 3 ahır su altında kaldı.
  • Köy sakinleri, zarar gören eşyaları temizlemeye başladı.

Edirne'nin Havsa ilçesinde gün boyu aralıklarla devam eden şiddetli sağanak, Abalar Köyü'nde su baskınlarını beraberinde getirdi.

3 EV VE 3 AHIR SULAR ALTINDA KALDI

3 ev ile 3 ahırın su altında kaldığı köyde suların çekilmeye başlamasıyla birlikte vatandaşlar, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.

Baskın nedeniyle evlerde eşyalar, ahırlarda ise depolanan hayvan yemleri ile bazı tarım aletlerinin zarar gördüğü tespit edildi.

Köy halkından Mehmet Arda, şiddetli sağanak nedeniyle köyde su baskını yaşandığını söyledi.

Ahırların ve evlerin sular altında kaldığını belirten Arda, temizlik çalışması yaptıklarını ifade etti.

İç Haber Haberleri