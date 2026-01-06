TOKİ Bursa kura takvimi 2026: Bursa'da TOKİ çekilişi ne zaman, saat kaçta? CANLI TAKİP EKRANI...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ’nin sosyal konut projesine başvuran binlerce vatandaş, hak sahiplerinin belirleneceği kura çekimlerine odaklanmış durumda.

İl il açıklanan kura takvimleri yakından takip edilirken, Bursa için başvuru yapanların da heyecanlı bekleyişi sürüyor.

“TOKİ Bursa kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?” ve “İsim listeleri açıklandı mı?” soruları gündemin üst sıralarında yer alırken, Bursa TOKİ kurasına ilişkin tüm merak edilen detaylar araştırılıyor.

Peki; Bursa çekiliş takvimi açıklandı mı? TOKİ Bursa kurası ne zaman çekilecek? Detaylar haberimizde...

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2026

29 Aralık'ta Adıyaman'da

30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari’de,

5 Ocak'ta Siirt ve Van’da,

6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da,

7 Ocak’ta ise Batman’da kura çekimleri yapılacak.

Bursa kontenjanındaki 17 bin 225 daire için kura tarihi ise henüz açıklanmadı.